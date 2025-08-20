Unterföhring (ots) -- Die Serie wird von George Kay ("Lupin", "Hijack") entwickelt und von New Pictures produziert- In den Hauptrollen sind neben West und Miller u.a Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya und Pip Torrens zu sehen- Die Headshots von Dominic West und Sienna Miller finden Sie hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/HDHICx6YGOi1BLZENhvhksyndYc?domain=app.mediasilo.com)- "WAR" wird auf Sky und WOW in Deutschland, Sky Österreich und Sky Schweiz sowie Sky und NOW in Großbritannien, Irland und Italien starten20. August 2025 - Sky und HBO bestätigen heute, dass die neue Thriller-Serie "WAR" nach einem von Sky vermittelten Deals für zwei Staffeln bestellt wurde. Der Justiz-Thriller von George Kay, dem Serienschöpfer von "Lupin" und "Hijack", folgt Dominic West ("The Wire", "The Crown") in der Rolle des Techtitans Morgan Henderson und Sienna Miller ("Anatomy of a Scandal", "American Sniper") als Hendersons entfremdete Ehefrau und internationaler Filmstar Carla Duval. Die Serie spielt in der elitären Welt der Londoner Anwaltskanzleien und startet mit einem skandalösen Scheidungsfall, der Schockwellen durch Vorstandsetagen, Schlafzimmer und Gerichtssäle sendet."WAR" wird auf Sky und WOW in Deutschland, Sky Österreich und Sky Schweiz sowie Sky und NOW in Großbritannien, Irland und Italien starten. Die Serie startet zudem bei HBO und HBO Max in den USA sowie HBO Max in Australien.Über "WAR":Der neue Justiz-Thriller wurde von dem Golden Globe-nominierten und Emmy- sowie BAFTA Award-ausgezeichneten Serienschöpfer und Showrunner George Kay ("Hijack", "Lupin", "The Long Shadow") entwickelt. Regie führt Ben Taylor ("Sex Education", "Catastrophe"). "WAR" wird von New Pictures ("Catherine the Great", "The Long Shadow") und George Kays Observatory Pictures in Zusammenarbeit mit Sky und HBO co-produziert."WAR" taucht in die Welt von zwei der renommiertesten rivalisierenden Londoner Anwaltskanzleien ein: Cathcarts und Taylor & Byrne. Die Kanzleien stehen sich in einem Scheidungsfall des Jahrhunderts gegenüber. Jede Seite ist sich sicher, dass sie gewinnen wird. Doch während sich der Fall zuspitzt und loyale Allianzen zerbrechen, stehen mehr und mehr Reputationen auf dem Spiel und jeder kämpft um den Sieg. Und das ist erst der Anfang: Der explosive Fall der ersten Staffel ist der erste in einer Anthologie von schlagzeilenträchtigen Rechtsstreitigkeiten.Cast und Credits:Neben West und Miller gehören Phoebe Fox ("The Great Task") als Serena Byrne und James McArdle ("Playing Nice", "Mare of Easttown") als Nicholas Taylor, Kanzleipartner bei Taylor & Byrne und Lebensgefährten, zum Cast der Serie. Zudem sind Nina Sosanya ("Screw", "Baby Reindeer") als 'Ihre Majestät' Beatrice 'Queen Bea' Ubosi und Pip Torrens ("Succession", "The Crown") als St. John Smallwood, das Gegenstück zu Taylor und Byrne und erbitterten Rivalen bei Cathcarts, zu sehen. Archie Renaux ("Alien: Romulus", "Upgraded") spielt den ambitionierten Anwalt Jonathan "Johnny" Warren.George Kay, Serienschöpfer und Autor, sagt: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sky und HBO, gleich zwei Heimaten von mutige, ambitionierten Geschichten, und unserem brillanten Produktionsteam. 'WAR' ist ein juristisches Drama voller Doppelzüngigkeit, Skandalen, überraschenden Wendungen und Verrat. Das ist die Art von Serie, die mich dazu gebracht hat, Serien schreiben zu wollen."Willow Grylls, Executive Producer und CEO von New Pictures, ergänzt: "George Kay hat einen unglaublich fesselnden Cast an Charakteren versammelt, die das Publikum dazu bekommen wird, dass sie für sie die Daumen drücken - trotz aller hinterhältigen Taktiken, schmutzen Tricks und der Mentalität, um jeden Preis zu gewinnen zu wollen - innerhalb und außerhalb des Gerichtssaals direkt zwei Staffeln bestellt haben, um diese Geschichten Zuschauern auf der ganzen Welt näher zu bringen."Meghan Lyvers, Executive Director von Original Scripted bei Sky, sagt: "Für uns ist es eine große Freude, mit George, Ben, Willow und ihrem Team an "WAR" zu arbeiten. Die Serie ist ambitioniert, provokativ und strotzt vor einprägsamen Charakteren. Sie hinterfragt die Vorstellungen von Macht, Identität und Erfolg. Wir sind stolz darauf, mit New Pictures, Observatory Pictures und HBO an diesem modernen Drama zu arbeiten."Francesca Orsi, EVP, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films sagt: "Wir bewundern George Kays außergewöhnliche Arbeit seit langem und es ist ein Privileg für uns, ihn und sein Team für diese wilde und verruchte Betrachtung des brutalen Schlachtfelds einer Scheidung zu HBO zu holen. Eine inspirierte Mischung aus Realismus und Satire, die den Zuschauern eine packende Geschichte vom Feinsten bietet."George Kay ist der Co-Schöpfer, Autor und Executive Producer der Emmy Award-nominierten Apple TV+-Serie "Hijack" und hat zudem die Golden Globe- und BAFTA-nominierte sowie Critics Choice Award-prämoerte serie "Lupin" für Netflix entwickelt und geschrieben. "WAR" ist eine Co-Produktion von New Pictures (ein Unternehmen von All3Media) und Observatory Pictures, in Zusammenarbeit mit Sky und HBO. Die Serie wird von George Kay entwickelt, geschrieben und ausführend produziert, zusammen mit dem Golden Globe- und BAFTA Award-nominierten Executive Producer Willow Grylls ("Des", "The Missing") und dem BAFTA Award-nominierten Executive Producer Matt Sandford ("The Long Shadow") für New Pictures, Ben Taylor ("Sex Education", "Catastrophe"), Susan Breen ("The Woman in the Wall", "Bad Sisters"), Andrea Dewsbury und Megan Spanjian für Sky.Ausstrahlung:"WAR" wird auf Sky und WOW in Deutschland, Sky Österreich und Sky Schweiz sowie Sky und NOW in Großbritannien, Irland und Italien starten. Die Serie startet zudem bei HBO und HBO Max in den USA sowie HBO Max in Australien. Den internationalen Vertrieb der Serie wird von NBCUniversal Global TV Distribution übernommen. 