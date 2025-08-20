Der DAX ist im Sommerblues angekommen. Die Vorgaben der Wall Street drücken den deutschen Leitindex wieder in die Tiefe. Rüstungsaktien und K+S stehen im Fokus. Für den DAX ging es am Mittwoch nach unten. Der deutsche Leitindex beendete den heutigen Handel auf Xetra um 0,60 Prozent schwächer bei auf 24.277 Punkten. Damit rückt das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten wieder etwas weiter weg. Der MDax verlor zur Wochenmitte 0,31 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
