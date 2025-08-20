Stardust Solar auf Wachstumskurs: Umsatzplus, Margensprung und Ausbau der Pipeline

Anzeige / Werbung

Ergebnissteigerung bei Umsatz und Marge

Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) legt starke Zahlen für das zweite Quartal 2025 vor. Der Spezialist für erneuerbare Energiedienstleistungen meldet einen Umsatz von 2,21 Mio. $ - ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch deutlicher fällt das Wachstum beim Bruttogewinn aus: Mit 1 Mio. $ konnte dieser gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast verdoppelt werden (Q2 2024: 0,54 Mio. $). Die Bruttomarge legte von 28 auf 45 Prozent zu. Das Management führt dies auf Skaleneffekte innerhalb des Franchise- und Trainingsmodells sowie auf konsequente Kostenkontrollen zurück.

Auch beim Auftragsbestand geht es steil bergauf: In Q2 2025 wurden neue Verträge im Wert von 2,52 Mio. $ unterzeichnet - ein Anstieg um 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der gesamte Auftragsbestand stieg damit auf 3,2 Mio. $. Diese Kennzahl, ein nicht-IFRS-konformer Indikator, gibt Aufschluss über noch nicht ausgeführte Solarprojekte im Franchise-Netzwerk.

Dynamik im Quartalsvergleich

Auch im Vergleich zum ersten Quartal 2025 konnte Stardust Solar zulegen. Der Umsatz wuchs um 21 Prozent auf 1,21 Mio. $, der Bruttogewinn um 5 Prozent auf 509.000 $. Gleichzeitig sanken die operativen Aufwendungen um 13 Prozent auf 985.000 $. Der operative Verlust verringerte sich auf -475.000 $ - eine deutliche Verbesserung gegenüber -651.000 $ im Vorquartal.

Die Umsatzzuwächse stammen aus mehreren Quellen: Produktverkäufe stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 27 Prozent, der Bereich Training und Prüfungsabnahme legte um 39 Prozent zu, die Einnahmen aus Franchise-Gebühren erhöhten sich um 9 Prozent.

Starke Halbjahreszahlen trotz Investitionen in Expansion

Im Halbjahresvergleich 2025 zu 2024 stieg der Gesamtumsatz um 260.000 $ auf 2,21 Mio. $. Der Bruttogewinn legte um 84 Prozent auf 1 Mio. $ zu, während die direkten Kosten um 14 Prozent auf 1,21 Mio. $ sanken. Das operative Ergebnis liegt mit -1,13 Mio. $ zwar unter dem Vorjahr (-567.000 $), spiegelt aber gezielte Investitionen in Wachstum wider.

Franchise-Netzwerk auf Expansionskurs

Auch operativ setzt Stardust Solar auf Expansion: Die Zahl der Franchise-Gebiete wuchs im bisherigen Jahresverlauf von 83 auf 96 - inklusive Standorten in Kanada, den USA und Antigua & Barbuda. Bis Jahresende will das Unternehmen die Marke von 100 Gebieten knacken und sich damit als einer der am schnellsten wachsenden Franchisoren für erneuerbare Energien in Nordamerika etablieren.

Management sieht sich auf Kurs

"Q2 2025 war ein unglaublich starkes Quartal für Stardust Solar", erklärt CEO Mark Tadros. "Wir berichteten ein Umsatzwachstum von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, fast eine Verdopplung des Bruttogewinns und höhere Bruttomargen, während wir gleichzeitig die Verbindlichkeiten deutlich reduzierten und die operativen Quartalsausgaben senken konnten. Außerdem erreichte unser Auftragsbestand den höchsten Stand seit Unternehmensgründung."

Tadros weiter: "Obwohl die operativen Ausgaben im Jahresvergleich höher sind, reflektieren sie bewusste Investitionen in Marketing, Franchiseentwicklung und Kundenbindung. Wir sind überzeugt, dass diese Initiativen unser Wachstum vorantreiben und sich in einer verbesserten Performance unseres Netzwerks widerspiegeln."

Wachstumsstrategie bleibt klar fokussiert

Für die kommenden Monate plant Stardust Solar, die Expansion des Franchise-Netzwerks weiter voranzutreiben. Unterstützt wird dies durch exklusive Produktpartnerschaften, zertifizierte Trainingsprogramme und die zunehmende Nachfrage nach sauberer Energie. Das Management rechnet mit weiterem Umsatzwachstum, steigenden Margen und langfristigem Mehrwert für die Aktionäre.

Quelle: https://money.tmx.com/en/quote/SUN/news/6866435532534850

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

Enthaltene Werte: CA8552811017