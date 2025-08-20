Zürich - Zur Wochenmitte hat der Schweizer Leitindex SMI den Anstieg vom Vortag fortgesetzt und kratzte am Nachmittag sogar an der Marke von 12'300 Punkten. Negative Impulse aus dem US-Handel bremsten die Dynamik jedoch wieder etwas. Rückenwind erhielt der SMI von den beiden Schwergewichten Nestlé und Novartis. Am Markt mache sich nach der Elefantenrunde im Weissen Haus und vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole Lethargie breit, kommentierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab