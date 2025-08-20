EQS-Ad-hoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose

EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025



20.08.2025 / 18:51 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) ISIN: DE0005706501 und DE0005706535 EUROKAI GmbH & Co. KGaA Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 EUROKAI GmbH & Co. KGaA ("EUROKAI") gibt heute bekannt, dass sie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anhebt. Dies basiert auf der starken Entwicklung in den ersten sieben Monaten des Geschäftsjahres 2025 sowie auf ersten positiven Indikatoren für den Monat August. Nach den vorläufigen Daten lag der Konzernumsatz zum 30. Juni 2025 bei ca. EUR 130,8 Mio., was einem Anstieg von + EUR 10,4 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBT lag hiernach bei ca. EUR 61,1 Mio., das heißt bei + EUR 18,9 Mio. im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024. Dies ist durch die sehr positive Umschlagsentwicklung sowie die weiterhin hohen Lagergeld- und Reefererlöse sowohl im Segment CONTSHIP Italia als auch im Segment EUROGATE bedingt. In unserem Geschäftsbericht für 2024 war für das Geschäftsjahr 2025 ein deutlich rückläufiges Konzernergebnis erwartet worden, was im Wesentlichen auf die deutlich rückläufige Ergebniserwartung für das Segment EUROGATE zurückzuführen war. Aufgrund der positiven Entwicklungen in den Segmenten CONTSHIP Italia und EUROGATE gehen wir nun davon aus, dass das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2025 höher als ursprünglich erwartet, nämlich leicht unter dem um einen Sonderertrag aus der Auflösung einer Rückstellung im Segment EUROGATE von anteilig EUR 19,1 Mio. bereinigten Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2024 liegen wird. Diese Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird vor dem Hintergrund der aktuellen Umschlagsentwicklung, der bis Juli 2025 unverändert hohen Lagergeld- und Reefererlöse aber auch makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten abgegeben. Weitere Details zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zum Ausblick wird EUROKAI mit der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes zum 30. Juni 2025 am Dienstag, 30. September 2025, bekannt geben. Hamburg, den 20. August 2025 Die persönlich haftende Gesellschafterin Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH



