EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Greiffenberger AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Greiffenberger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.08.2025
Ort: https://greiffenberger.de/berichte/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Greiffenberger AG
|Eberlestraße 28
|86157 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.greiffenberger.de
