München, 21. August 2025 - Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation, hat ihre positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal fortgesetzt und blickt auf ein solides erstes Halbjahr 2025 zurück. Der Konzernumsatz stieg um 3,9 % auf 44,2 Mio. EUR (H1 2024: 42,5 Mio. EUR). Wesentlicher Wachstumstreiber waren die nicht wiederkehrenden Umsätze, die um 19,9 % auf 2,9 Mio. EUR zulegten, sowie stabile wiederkehrende Erlöse, die um 2,9 % auf 41,3 Mio. EUR anwuchsen und 93,4 % des Gesamtumsatzes ausmachten.
NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.
