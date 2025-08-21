Neben den großen US-Techs entwickeln sich auch Chinas Technologie-Riesen sehr stark. Dies spiegelt sich in den Kursen wider. So konnte etwa der Kurs der Aktie von Alibaba im laufenden Börsenjahr um satte 42 Prozent zulegen. Bei NetEase ging es um 46 Prozent nach oben und die Papiere von Xiaomi zogen im gleichen Zeitraum sogar um 52 Prozent an.Keine Frage, chinesische Technologiewerte sind wieder en vogue, was angesichts der mitunter beeindruckenden technologischen Fortschritte nicht verwunderlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
