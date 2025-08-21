Die Börse bleibt in Bewegung: Beim Jackson-Hole-Treffen stellte Fed-Chef Powell in seiner letzten Rede vor allem die Arbeitsmärkte in den Mittelpunkt - die Märkte erwarten nun im September eine erste Zinssenkung. Gleichzeitig liefern die Tech-Konzerne Schlagzeilen: Google greift mit einer neuen Pixel-10-Serie samt KI-Funktionen Apple frontal an, während Tencent dank starkem Gewinnwachstum, milliardenschwerem KI-Budget und weltweit führenden Patenten glänzt. Ryanair überzeugt mit Rekordgewinnen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
