Die Aktie von Ryanair hat in dieser Handelswoche schon wieder ein neues Allzeithoch markieren können. Im gestrigen Handel korrigierten die Anteilscheine der größten europäischen Airline wieder etwas. Dies ist nach dem beeindruckenden Lauf in den vergangenen Wochen aus charttechnischer Sicht aber durchaus als gesund zu werten.Die Airline hatte erst kürzlich wieder starke Passagierzahlen für den Monat Juli vorgelegt. So flogen insgesamt 20,7 Millionen Menschen (ein Plus von drei Prozent) mit der größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär