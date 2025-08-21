Bern - Die BKW hat im ersten Halbjahr 2025 unter anderem wegen tieferer Energiepreise weniger verdient. An seiner Prognose für das Gesamtjahr hält der Berner Energieversorger derweil fest. Die Gesamtleistung ging im ersten Semester um 3,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Franken zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Energiegeschäft trug dabei massgeblich zum Gesamtresultat bei, auch wenn die Gesamtleistung etwa wegen schlechterer Wetterbedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab