EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VOLKSBANK WIEN AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die VOLKSBANK WIEN AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.volksbankwien.at/vbw_hjfb2025
Sprache: Englisch
Ort: https://www.volksbankwien.at/vbw_hjfb2025_e
21.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VOLKSBANK WIEN AG
|Dietrichgasse 25
|1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|volksbankwien.at
