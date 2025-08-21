SMC-Research sieht in den Halbjahreszahlen der audius SE eine deutliche Belebung der Geschäftsdynamik im zweiten Quartal. Auch wenn das EBITDA in Summe des ersten Halbjahrs noch rückläufig gewesen sei, ließen die Fortschritte in den neuen Geschäftsfeldern AWS und MDM sowie der angelaufene WLS-Großauftrag die - angehobene - Prognose eines im Gesamtjahr deutlich steigenden EBITDA erreichbar erscheinen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt sein Kursziel auf 25,80 Euro an und bestätigt das Urteil "Buy".

Nach dem schwachen Jahresauftakt habe die Dynamik bei audius im zweiten Quartal deutlich zugenommen. Die Gesamtleistung der Monate April bis Juni habe sich im Vorjahresvergleich um 29 Prozent auf 27,8 Mio. Euro erhöht. Auch das EBITDA, im ersten Quartal noch klar rückläufig, habe sich mit 2,1 Mio. Euro gegenüber dem Jahresauftakt verbessert und im Vorjahresvergleich stabil gehalten. Auf Halbjahressicht stünden somit ein Wachstum der Gesamtleistung um 17 Prozent auf 47,5 Mio. Euro und ein um zehn Prozent niedrigeres EBITDA von 2,9 Mio. Euro in den Büchern.

Trotz dieses Ergebnisrückgangs seien die Signale vielversprechend. Das Unternehmen habe von einer besseren Dynamik im Bestandsgeschäft sowie deutlichen Fortschritten in den neuen Geschäftsfeldern AWS und MDM berichtet. Auch sei der breite Rollout des im letzten Jahr akquirierten WLS-Großauftrags angelaufen. Diese Entwicklung zeige sich zudem im Auftragsbestand, der zur Jahresmitte um sieben Prozent über dem Niveau von Anfang Januar gelegen habe.

Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung habe audius die diesjährige EBITDA-Prognose von zuvor mehr als 7,1 Mio. Euro auf über 8,0 Mio. Euro erhöht. Hinsichtlich der Gesamtleistung sei hingegen die im Zuge der CompuSafe-Übernahme von über 90 auf über 100 Mio. Euro angepasste Zielsetzung bestätigt worden.

SMC Research folge in den Schätzungen der Unternehmens-Guidance und kalkuliere für dieses Jahr mit einem Umsatz von 100,8 Mio. Euro und einem EBITDA von 8,1 Mio. Euro. Trotz des Ergebnisrückgangs im ersten Halbjahr traue man audius zu, mit einem starken zweiten Halbjahr 2025 ein überproportionales EBITDA-Wachstum zu erreichen. Auf dieser Basis habe sich das Kursziel erneut erhöht und liege nun bei 25,80 Euro. Das Urteil "Buy" werde bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.08.2025 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 21.08.2025 um 7:45 Uhr fertiggestellt und am 21.08.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-21-SMC-Comment-audius_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.