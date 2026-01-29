Vor Trendwende: European IT-Services Summit am 02. Februar

Anzeige / Werbung

Der European IT-Services Summit, veranstaltet von Airtime Software, blickt nach vorn: Nachholbedarf, neue EU-Regeln und sinkende Zinsen könnten 2026 zum Wendepunkt für die IT-Dienstleistungsbranche werden.

Der European IT-Services Summit auf der Plattform AIRTIME rückt näher und sorgt bereits im Vorfeld für hohe Erwartungen in der Branche. Nach einem Jahr 2025, das von einer deutlich geringeren Investitionsdynamik geprägt war als erhofft, richtet sich der Blick der europäischen IT-Dienstleister nun klar auf die kommenden Monate. Für 2026 zeichnet sich ein spürbar freundlicheres Umfeld ab, das von mehreren strukturellen Wachstumstreibern getragen wird.

Ein zentraler Faktor ist der erhebliche Nachholbedarf bei Digitalisierungs- und Transformationsprojekten. Viele Vorhaben, die in den Jahren 2024 und 2025 aus Kostengründen oder aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten verschoben wurden, stehen nun vor der Umsetzung. Zusätzlich sorgt die verschärfte EU-Regulatorik für steigenden Modernisierungsdruck, der Unternehmen zwingt, ihre IT-Landschaften anzupassen und in neue Technologien zu investieren. Auch geopolitische Spannungen spielen eine zunehmend wichtige Rolle: Unternehmen legen verstärkt Wert auf Resilienz, technologische Souveränität und die Diversifikation ihrer IT-Infrastrukturen. Flankiert wird diese Entwicklung von einem sich verbessernden Finanzierungsumfeld. Sinkende Zinsen und attraktivere Finanzierungskonditionen erleichtern Investitionen in IT-Services und technologische Erneuerung.

Vor diesem Hintergrund bereitet sich die Branche auf ein Jahr mit wieder anziehendem Wachstum vor. Der European IT-Services Summit bietet dafür eine zentrale Plattform, um frühzeitig über Trends, Strategien und Marktchancen zu diskutieren. Mit CANCOM aus Deutschland, Comp aus Polen, audius aus Deutschland, q.beyond aus Deutschland sowie der Sirma Group aus Bulgarien präsentieren sich fünf führende Unternehmen der europäischen IT-Dienstleistungsbranche. Jede Präsentation ist auf 20 Minuten angesetzt und wird durch eine kompakte, zehnminütige Fragerunde ergänzt, in der Investoren und Teilnehmer die Möglichkeit haben, zentrale Themen zu vertiefen.

