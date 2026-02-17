EQS-News: q.beyond AG
/ Schlagwort(e): Vertrag
q.beyond Tochter logineer führt weltweit SAP S/4HANA bei Röhlig Logistics ein
Köln, 17. Februar 2026 - Das internationale Logistikunternehmen Röhlig Logistics hat gemeinsam mit logineer, der Logistik-IT-Tochter der q.beyond AG, die weltweite Migration auf SAP S/4HANA erfolgreich abgeschlossen. In einem der größten und komplexesten SAP-Projekte der Logistikbranche wurden 36 Landesgesellschaften zeitgleich in das einheitliche, neue System überführt. Im Zuge des Projekts verlängerten Röhlig und logineer zudem ihren bestehenden IT-Service-Vertrag um weitere fünf Jahre. Der Vertrag stellt die langfristige Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Systeme von Röhlig sicher.
Mit der Umstellung auf SAP S/4HANA setzt Röhlig neue Maßstäbe in Sachen Digitalisierung, Effizienz und Zukunftsfähigkeit. Die Migration erfolgte nach dem sogenannten Brownfield-Ansatz: Das bereits bestehende SAP-System wurde mithilfe des Beratungs-, Logistik- und Implementierungs-Know-hows von q.beyond und logineer auf die neue Plattform überführt.
Gleichzeitige Umstellung in 36 Ländern
Im Fokus standen die SAP-Module Finance (FI) sowie Business Warehouse (BW), die nun weltweit standardisiert und zentral gesteuert werden. Ziele waren dabei vor allem die Harmonisierung der Finanzprozesse und die Reduktion länderspezifischer Sonderlösungen. Nach der reibungslosen Umstellung in sämtlichen Landesgesellschaften von Röhlig gewährleistet das System nun weltweit eine einheitliche Bewertung und Steuerung der Finanzzahlen.
Mit der Migration auf SAP S/4HANA setzt der Logistikdienstleister konsequent auf Zukunftstechnologien wie die In-Memory-Datenbank der neuen SAP-Generation, was zu deutlichen Performance-Steigerungen führt oder auch die Echtzeit-Verarbeitung von Daten ermöglicht. Gleichzeitig eröffnet SAP S/4HANA vielfältige Möglichkeiten zur Integration von künstlicher Intelligenz - etwa für automatisierte Analysen, Prognosen und die Optimierung von Geschäftsabläufen.
Finanzzahlen auf Knopfdruck
"Dank der Logistik-Kompetenz von logineer lief unsere Umstellung auf SAP S/4HANA reibungslos", freut sich Marcel Lührsen, Director Global Business Services bei Röhlig Logistics. "Notwendige Finanz- und Business-Warehouse-Daten stehen uns jetzt unmittelbar zur Verfügung, was in den entsprechenden Bereichen zu deutlich schnelleren Entscheidungen führt."
Mit der erfolgreichen Einführung von SAP S/4HANA bei Röhlig unterstreicht logineer ihre strategische Ausrichtung als führender Digitalisierungspartner der Logistikbranche. "Das Projekt demonstriert unsere Branchenkompetenz auch auf der weltweiten Bühne - mit der Umsetzung komplexer, internationaler IT-Projekte und der Harmonisierung globaler Prozesse", sagt Pascal Eggert, Geschäftsführer von logineer.
Unternehmensprofil der q.beyond AG
17.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Straße 4
|50829 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49-221-669-8724
|Fax:
|+49-221-669-8009
|E-Mail:
|invest@qbeyond.de
|Internet:
|www.qbeyond.de
|ISIN:
|DE0005137004
|WKN:
|513700
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2276986
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2276986 17.02.2026 CET/CEST