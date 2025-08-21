Zürich - An den Devisenmärkten bleibt es am frühen Donnerstag im Vorfeld des Notenbanker-Treffens im amerikanischen Jackson Hole eher ruhig. Die Bewegungen der wichtigsten Währungspaare über Nacht waren überschaubar. Das Euro/Franken-Paar bewegte sich bei aktuellen Kursen von 0,9378 nur wenig, ebenso wie das Dollar/Franken-Paar mit 0,8051 und das Euro/Dollar-Paar mit 1,1648. Bevor das jährliche Treffen der weltweit führenden Notenbanker beginnt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
