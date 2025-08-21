Biel - Die Ausfuhren von Schweizer Uhren sind im Juli wieder deutlich gestiegen. Kurz vor dem US-Zollhammer wurden dabei besonders viele Uhren in die USA ausgeführt. Konkret sind die Schweizer Uhrenexporte im Juli im Jahresvergleich um 6,9 Prozent auf einen Exportwert von 2,40 Milliarden Franken gestiegen, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH am Donnerstag mitteilte. Angetrieben wurden die Ausfuhren vor allem durch die USA. Hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab