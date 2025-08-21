Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 21.08.2025 Kursziel: 2,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,90 auf EUR 2,40.



Zusammenfassung:

clearvise plant einen grundlegenden Strategiewechsel aufgrund geänderter Marktbedingungen. Statt durch den Zukauf weiterer Grünstromassets zu wachsen, will das Unternehmen zukünftig als YieldCo fungieren: Auf der Basis des bestehenden europäischen Wind- und Solarpark-Portfolios sollen die Aktionäre stabile und planbare Dividendenausschüttungen erhalten. Als wesentlichen Grund für den Strategieschwenk sehen wir die anhaltende Unterbewertung der Aktie, deren Preis deutlich unter dem Eigenkapitalbuchwert liegt. Die Ausgabe neuer Aktien führt zu einer Verwässerung der bisherigen Aktionäre und macht die für weiteres Wachstum notwendige Eigenkapitalbeschaffung unattraktiv. clearvise prüft, operative Geschäftsbereiche vollständig an die Tion Renewables GmbH, die Hauptaktionär der clearvise ist, outzusourcen und so die Kosten deutlich zu senken. Die H1-Zahlen lagen ungefähr im Rahmen unserer Erwartungen und spiegeln die schwachen Windverhältnisse wider. Trotzdem ist es clearvise dank der Portfoliodiversifizierung (mehr PV) gelungen, das bereinigte EBITDA um 5% J/J auf €13,6 Mio. zu steigern. Das Management hat seine Guidance für 2025 bestätigt. Wir haben unsere Schätzungen und unser Bewertungsmodell an den geplanten Strategiewechsel angepasst. Die Aktie ist zukünftig für Anleger interessant, die eine stabile Dividende und eine relativ hohe Dividendenrendite erwarten. Wir senken das Kursziel auf €2,40 (bisher: €2,90) und bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 46%).



First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 2.90 to EUR 2.40.



Abstract:

clearvise is planning a fundamental change in strategy due to changed market conditions. Instead of growing through the acquisition of additional green energy assets, the company intends to operate in future as a yieldco: based on its existing European wind and solar park portfolio, shareholders will receive stable and predictable dividend payments. We regard the continued undervaluation of the share, which trades significantly below book value, as the main reason for the change in strategy. The issue of new shares leads to dilution of existing shareholders and makes the raising of equity capital, which is necessary for further growth, unattractive. clearvise is considering outsourcing entire operating business segments to its main shareholder, Tion Renewables GmbH, in order to significantly reduce costs. The H1 figures were roughly in line with our expectations and reflect weak wind conditions. Nevertheless, clearvise managed to increase adjusted EBITDA by 5% y/y to €13.6m, thanks to portfolio diversification (more PV). Management has confirmed guidance for 2025. We have adjusted our forecasts and valuation model to reflect the planned change in strategy. The stock will be of interest to investors who expect a stable dividend and a relatively high dividend yield. We have lowered our price target to €2.40 (previously: €2.90) and confirm our Buy recommendation (upside: 46%).





