Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 27.11.2025 Kursziel: 2,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,40.



Zusammenfassung:

clearvise hat 9M-Zahlen vorgelegt, die gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil blieben und etwas hinter unseren Erwartungen zurückblieben. Im Rahmen der strategischen Transformation zu einer YieldCo wird Tion ab 2026 sämtliche operativen Geschäftsbereiche inklusive der Mitarbeiter übernehmen. Der Wegfall der Personalkosten und Synergien in den Bereichen Assetmanagement und Vermarktung sollten die Kosten deutlich senken (ca. €1 Mio. p.a.). Für die Zukunft plant clearvise eine kontinuierliche und steigende Dividende. Da CEO Leue-Bahns ihren Vorstandsvertrag voraussichtlich nicht verlängern wird, sucht das Unternehmen gegenwärtig einen neuen Vorstand. clearvise hat ihre Guidance für 2025 bestätigt, und wir haben unsere Schätzungen für 2025E im Lichte der 9M-Zahlen etwas gesenkt. Nachdem Vorständin Leue-Bahns die Kostensenkungen in einer Online-Präsentation genauer beziffert hat, haben wir unsere Gewinnprognosen für 2026E und die Folgejahre erhöht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €2,40. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 69%).



First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.40 price target.





Abstract:

clearvise has presented its nine-month figures, which remained largely stable compared to the previous year but fell slightly short of our expectations. As part of the strategic transformation to a YieldCo, Tion will take over all operating divisions, including employees, from 2026 onwards. The much lower headcount and synergies in the areas of asset management and marketing should significantly reduce costs (ca. €1m p.a.). clearvise plans to pay a continuous and increasing dividend in the future. The CEO, Ms Leue-Bahns, is not expected to renew her management board contract, the company is currently looking for a new CEO. clearvise has confirmed 2025 guidance, and we have slightly lowered our estimates for 2025E based on the 9M figures. Based on further details provided by Ms Leue-Bahns on the cost reductions in an online presentation, we have increased our earnings forecasts for 2026E and subsequent years. An updated DCF model yields an unchanged price target of €2.40. We confirm our Buy recommendation (upside: 69%).





