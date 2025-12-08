clearvise wandelt sich nach Darstellung von SMC-Research zu einer YieldCo, die den Fokus auf eine effiziente Bewirtschaftung des Bestands und die Ausschüttung der Erträge in Form von Dividenden richtet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht vor dem Hintergrund der Ertragsperspektiven in dem aktuellen Abschlag von 30 Prozent zum Buchwert eine deutliche Unterbewertung.

Laut SMC-Research wandele sich clearvise zur YieldCo und fokussiere sich damit auf eine möglichst effiziente Bewirtschaftung des bestehenden Portfolios (inklusive gesicherter Rechte), um hohe Erträge und Ausschüttungen zu generieren. Diese seien auf Basis eines breit diversifizierten Bestands von Windkraft- und PV-Parks relativ gut kalkulierbar.

Für das laufende Jahr habe das Unternehmen eine Ausschüttung von 5 Cent je Aktie in Aussicht gestellt, was aktuell einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent entspreche. Bis 2030 könnte die Ausschüttung verdoppelt und bis 2035 sogar verdreifacht werden.

In krassem Kontrast zu diesen Ertragsperspektiven stehe die Bewertung des Unternehmens, denn die Aktie notiere mit einem Abschlag von 30 Prozent zum Buchwert, der aktuell bei 2,05 Euro je Aktie liege.

Die Analysten sehen den fairen Wert hingegen unverändert bei 2,40 Euro je Aktie, was durch die Ausschüttungspläne aus ihrer Sicht zusätzlich gestützt werde. Auf dieser Basis bestätigen sie ihr Urteil "Strong Buy".

