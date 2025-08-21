EQS-News: Ottobock SE & Co. KGaA
Ottobock mit starkem Ergebnis in H1 2025: Innovationen treiben profitables Wachstum
Duderstadt, 21. August 2025
Dr. Arne Kreitz, CFO der Ottobock SE & Co. KGaA: "Ottobock steht bestens da und ist finanziell kerngesund. Das dynamische, innovationsgetriebene Wachstum der vergangenen Jahre haben wir auch in diesem Jahr fortgesetzt, mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz und Marge. Das macht uns für das zweite Halbjahr und damit die Erreichung unserer Ziele für das Gesamtjahr sehr zuversichtlich."
Im ersten Halbjahr 2025 brachte Ottobock vier strategische Schlüsselprodukte auf den Markt - darunter die neue Speedhand-Solution in der Prothetik, die nächste Generation des Exopulse Suits sowie das aktive Exoskelett Volton. Eine starke F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft sowie strategische Investments in Start-ups wie Phantom Neuro, BionicSkins und Musclemetrix LLC unterstützen zusätzlich die Innovationskraft und die Entwicklung zukunftsweisender Technologien. Dabei gewinnt das Innovationsfeld von Mensch-Maschine-Schnittstellen als Grundlage zur neuronalen Ansteuerung von Prothesen und Orthesen weiter an Bedeutung.
Über Ottobock
Der globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit rund 9.100 Mitarbeitenden heute in mehr als 140 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 400 Standorten weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.500 Patentanmeldungen und -einreichungen prägt Ottobock die Human Bionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt - wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.
