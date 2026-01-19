EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ottobock SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Ottobock SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://investors.ottobock.com/en/results-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ottobock SE & Co. KGaA
|Max-Näder-Straße 15
|37115 Duderstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.ottobock.com
