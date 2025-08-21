© Foto: Dall-EJane Street steigt überraschend bei CoreWeave ein und sorgt damit für neuen Schwung bei der Aktie, die zuletzt stark unter Druck geraten war.Die Aktie von CoreWeave legte am Mittwoch im nachbörslichen Handel leicht zu, nachdem bekannt wurde, dass der Hochfrequenz- und Arbitrage-Spezialist Jane Street einen signifikanten Anteil an dem aufstrebenden KI-Infrastruktur-Anbieter erworben hat. Jane Street hält nun knapp 20 Millionen CoreWeave-Aktien Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC besitzt Jane Street inzwischen 19,99 Millionen CoreWeave-Aktien, was einem Anteil von 5,4 Prozent entspricht. Damit steigt das Handelsunternehmen zum viertgrößten Anteilseigner auf. Mehr Aktien …Den vollständigen Artikel lesen ...
