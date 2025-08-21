Abwartende Stimmung an den Märkten - CTS Eventim unter Druck

Die Stimmung an den Märkten bleibt zum Wochenausklang verhalten. Der DAX zeigt sich richtungslos, während auch die US-Indikationen keine klare Tendenz erkennen lassen. In Asien schloss der Nikkei leicht im Minus - ein Signal, dass Investoren weltweit auf neue Impulse warten.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Konjunkturdaten aus Deutschland liegen inzwischen vor: Der HCOB Manufacturing PMI Flash für August erreichte 49,9 und liegt damit knapp unter der Wachstumsschwelle. Zuvor war ein leichter Rückgang erwartet worden, was die Zahlen zu einer positiven Überraschung macht. Wenig später folgt die Veröffentlichung des britischen Einkaufsmanagerindex von S&P Global, der ebenfalls als wichtiger Indikator für die industrielle Entwicklung gilt. Beide Daten gelten als wichtige Gradmesser für die wirtschaftliche Dynamik in Europa.

Im Fokus:

Bei CTS Eventim sorgt ein deutlicher Gewinneinbruch für Gesprächsstoff. Zwar legte der Ticketing-Umsatz zu, doch schwächere Erlöse im Live-Entertainment-Segment und hohe Integrationskosten drückten das Ergebnis. Unter dem Strich schrumpfte der Quartalsgewinn um ein Viertel - ein Dämpfer für Anleger, die auf anhaltendes Wachstum gesetzt hatten. Entsprechend reagiert die Aktie mit deutlicher Schwäche und steht unter spürbarem Abgabedruck.

Ganz anders das Bild bei innoscripta: Der Münchner Softwareanbieter meldet für das erste Halbjahr Rekordwerte. Umsatz und EBIT legten um 93 bzw. 127 Prozent zu, die Kundenbasis wuchs kräftig. Treiber sind die hohe Nachfrage nach digitalen F&E-Lösungen und eine konsequente Effizienzstrategie. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, als Innovationspartner der Industrie weiter Marktanteile zu gewinnen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2JVW 12,33 25510,799767 Punkte 6,77 Open End DAX® Bull UG5B1S 21,85 22108,929101 Punkte 11,08 Open End Gold Bull UG8RUF 3,49 3302,099986 USD 85,65 Open End DAX® Bear UG6NHH 5,32 24800,261073 Punkte 21,87 Open End DJ Industrial Average Bear HD26PV 4,85 45376,400073 Punkte 78,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Johnson & Johnson Call UG1REQ 3,00 150,00 USD 5,42 16.12.2026 DAX® Put UG7TZR 1,39 24100,00 Punkte 62,51 29.08.2025 Broadcom Inc. Put UG8CV7 2,11 300,00 USD 6,2 15.10.2025 Dell Technologies Inc. Call UG6HJP 0,27 170,00 USD 37,98 17.12.2025 DAX® Call UG181N 6,17 24000,00 Punkte 33,99 19.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2025; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Index Short HD2N5G 1,36 7674,121777 Punkte -5 Open End Palantir Technologies Inc. Long HD4CT9 4,79 130,041067 USD 6 Open End Deutsche Börse AG Long UG3WXR 7,60 194,888539 EUR 4 Open End Novo-Nordisk AS Long UG8MLS 19,12 43,451175 USD 5 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 5,48 1038,579006 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2025; 09:45 Uhr;

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2025; 09:45 Uhr;