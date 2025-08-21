Abwartende Stimmung an den Märkten - CTS Eventim unter Druck

Die Stimmung an den Märkten bleibt zum Wochenausklang verhalten. Der DAX zeigt sich richtungslos, während auch die US-Indikationen keine klare Tendenz erkennen lassen. In Asien schloss der Nikkei leicht im Minus - ein Signal, dass Investoren weltweit auf neue Impulse warten.
Makroökonomischer Überblick:
Frische Konjunkturdaten aus Deutschland liegen inzwischen vor: Der HCOB Manufacturing PMI Flash für August erreichte 49,9 und liegt damit knapp unter der Wachstumsschwelle. Zuvor war ein leichter Rückgang erwartet worden, was die Zahlen zu einer positiven Überraschung macht. Wenig später folgt die Veröffentlichung des britischen Einkaufsmanagerindex von S&P Global, der ebenfalls als wichtiger Indikator für die industrielle Entwicklung gilt. Beide Daten gelten als wichtige Gradmesser für die wirtschaftliche Dynamik in Europa.
Im Fokus:
Bei CTS Eventim sorgt ein deutlicher Gewinneinbruch für Gesprächsstoff. Zwar legte der Ticketing-Umsatz zu, doch schwächere Erlöse im Live-Entertainment-Segment und hohe Integrationskosten drückten das Ergebnis. Unter dem Strich schrumpfte der Quartalsgewinn um ein Viertel - ein Dämpfer für Anleger, die auf anhaltendes Wachstum gesetzt hatten. Entsprechend reagiert die Aktie mit deutlicher Schwäche und steht unter spürbarem Abgabedruck.
Ganz anders das Bild bei innoscripta: Der Münchner Softwareanbieter meldet für das erste Halbjahr Rekordwerte. Umsatz und EBIT legten um 93 bzw. 127 Prozent zu, die Kundenbasis wuchs kräftig. Treiber sind die hohe Nachfrage nach digitalen F&E-Lösungen und eine konsequente Effizienzstrategie. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, als Innovationspartner der Industrie weiter Marktanteile zu gewinnen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2JVW
|12,33
|25510,799767 Punkte
|6,77
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B1S
|21,85
|22108,929101 Punkte
|11,08
|Open End
|Gold
|Bull
|UG8RUF
|3,49
|3302,099986 USD
|85,65
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG6NHH
|5,32
|24800,261073 Punkte
|21,87
|Open End
|DJ Industrial Average
|Bear
|HD26PV
|4,85
|45376,400073 Punkte
|78,33
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2025; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Johnson & Johnson
|Call
|UG1REQ
|3,00
|150,00 USD
|5,42
|16.12.2026
|DAX®
|Put
|UG7TZR
|1,39
|24100,00 Punkte
|62,51
|29.08.2025
|Broadcom Inc.
|Put
|UG8CV7
|2,11
|300,00 USD
|6,2
|15.10.2025
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UG6HJP
|0,27
|170,00 USD
|37,98
|17.12.2025
|DAX®
|Call
|UG181N
|6,17
|24000,00 Punkte
|33,99
|19.09.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2025; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500 Index
|Short
|HD2N5G
|1,36
|7674,121777 Punkte
|-5
|Open End
|Palantir Technologies Inc.
|Long
|HD4CT9
|4,79
|130,041067 USD
|6
|Open End
|Deutsche Börse AG
|Long
|UG3WXR
|7,60
|194,888539 EUR
|4
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLS
|19,12
|43,451175 USD
|5
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|5,48
|1038,579006 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2025; 09:45 Uhr;
