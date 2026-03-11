Wenn es eine Sache gibt, die wir in den letzten Jahren gelernt haben, dann diese: Die Menschen sind hungrig nach echten Erlebnissen. In einer Welt, die immer digitaler und durch KI austauschbarer wird, gewinnen physische Momente - das ausverkaufte Stadionkonzert, das verschwitzte Rock-Event oder das exklusive Festival - massiv an Wert. Inmitten dieses "Erlebnis-Booms" thront ein deutsches Unternehmen, das viele Anleger oft übersehen, weil es nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer