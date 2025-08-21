DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im August an Stärke

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im August wider Erwarten beschleunigt, wenngleich die Steigerung moderat ausfiel. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 50,9 von 50,6 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 50,3 Zähler erwartet.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 49,9 von 49,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 48,6 erwartet. Der Index für den Servicesektor sank indessen auf 50,1 von 50,6 Punkten. Die Prognose hatte auf 50,5 gelautet.

"Den gesamten Sommer über ist Deutschlands Wirtschaft gewachsen und die Expansionsrate hat sich sogar leicht beschleunigt", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "Auch wenn wir hier nur von moderaten Zuwächsen sprechen, sehen wir diese Entwicklung als ein Zeichen von Resilienz, denn an widrigen Umständen wie den US-Zöllen, der geopolitischen Unsicherheit und relativ hohen Langfristzinsen mangelt es nicht."

