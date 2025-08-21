Die Schmid Energy Systems GmbH hat von der niederländischen Reederei Portliner den Auftrag erhalten, ein großskaliges Flow-Batteriesystem mit bis zu 1,5 Megawatt Spitzenleistung zu entwickeln und zu bauen. Die Energiespeicherlösung soll als Hauptenergiequelle für den emissionsfreien Antrieb eines völlig neuen Containerschiffs dienen. Mit dem Projekt tritt Schmid Energy Systems in den Markt für maritime Antriebstechnologien. Dies könnte die Position des Unternehmens für nachhaltige Energiespeicherlösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver