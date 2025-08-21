© Foto: DALL*ENvidia könnte laut Analysten bis 2030 zur 9-Billionen-Dollar-Firma aufsteigen. Doch der Traum vom KI-Marktführer hängt an einer gewaltigen Hürde: der Energiefrage.Nvidia steht im Fokus neuer Analystenprognosen, die dem Chiphersteller trotz jüngster Kursschwankungen ein enormes Potenzial zuschreiben. Ben Reitzes von Melius Research hält es für möglich, dass die Marktkapitalisierung des Konzerns bis 2030 auf 9 Billionen US-Dollar steigt - mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem aktuellen Rekordwert von 4 Billionen US-Dollar. Grundlage seiner These ist die Erwartung, dass Nvidia sich einen bedeutenden Anteil am rasant wachsenden Markt für KI-Infrastruktur sichern wird. Reitzes rechnet damit, …Den vollständigen Artikel lesen ...
