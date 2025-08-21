Bern - Postfinance hat im ersten Halbjahr 2025 den Gewinn klar gesteigert. Neben gesunkenen Kosten wirkte sich auch ein Sondereffekt positiv aus. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung verdreifachte sich auf 134 von 42 Millionen Franken, wie dem am Donnerstag publizierten Halbjahresbericht der Postfinance zu entnehmen ist. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 110 Millionen Franken nach lediglich 46 Millionen im Vorjahreszeitraum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
