Während die Quartalszahlen kaum Beachtung fanden, schlummert in der Pipeline dieses Unternehmens explosives Potenzial. Ein einziger Wirkstoff wird für drei verschiedene Krankheiten getestet, was das Risiko für Anleger streut. Mit einer Marktkapitalisierung von unter 40 Millionen CAD scheint die Aktie für risikobewusste Anleger eine hochinteressante Wette zu sein. Thiogenesis Therapeutics, ein kanadischer Wirkstoffentwickler, hat Anfang der Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de