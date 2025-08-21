Die Stratec-Aktie bewegte sich zuletzt überwiegend in einer Range von 24 bis 28 €. Der letzte große Anstieg fand im Februar auf 37 € statt. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell +4,2% und steht bei 27,40 €. Was ist zukünftig zu erwarten? Dynamik flacht wieder ab Das Auftaktquartal verlief deutlich besser als das zweite Quartal. Hiervon ist der Halbjahresbericht vom 19. August geprägt. Der Umsatz in den ersten sechs Monaten verbesserte sich gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
