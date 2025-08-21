FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.08.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2178 (2200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 175 (150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 150 (115) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 320 (325) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS LANCASHIRE TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 645 (630) PENCE - RBC CUTS NEXTENERGY SOLAR FUND PRICE TARGET TO 85 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 4100 (3800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CONVATEC TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 315 (320) PENCE
