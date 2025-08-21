Teslas Elektro-Pickup Cybertruck entwickelt sich zunehmend zum Sorgenkind. Laut Daten des Branchenanalysten Cox Automotive sank der Absatz im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte - es wurden lediglich 4.306 Fahrzeuge verkauft. Offizielle Zahlen nennt Tesla nicht, das Modell ist bislang ausschließlich in Nordamerika erhältlich.Der US-Markt für Pickups gilt als besonders profitabel und wird traditionell von großen Verbrenner-Modellen der heimischen Autokonzerne dominiert. Als Tesla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
