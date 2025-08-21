Genf - Lombard Odier hat sich im ersten Semester 2025 operativ deutlich verbessert. Die verwalteten Vermögen nahmen wegen der Dollarschwäche allerdings ab. Die Erträge stiegen in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf 678 Millionen, wie der Vermögensverwalter am Donnerstag mitteilte. Als Hauptgrund nannte die Bank den Anstieg des Kommissionsertrages. Gleichzeitg sank der Geschäftsaufwand leicht, was den operatien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab