Im August fielen erneut die Preise für Photovoltaik-Module. Hocheffizienz-, Standard-und auch All-Black-Module wurden etwas günstiger. Nur Low-Cost-Solarmodule blieben unverändert. Die Preise für Photovoltaik-Module sind weiter gesunken. Das geht aus dem Photovoltaik-Modulpreisindex hervor, den der Solarserver in Zusammenarbeit mit der Handelsplattform pvXchange präsentiert. Nach Dezember 2024 ergibt sich wieder ein historischer Tiefstand. "Fast alle Technologieklassen liegen auf oder unter dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
