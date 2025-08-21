EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Villeroy & Boch AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Villeroy & Boch AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen/geschaeftsberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.villeroyboch-group.com/en/investor-relations/publications/annual-reports.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Villeroy & Boch AG
|Saaruferstraße 1-3
|66693 Mettlach
|Deutschland
|Internet:
|www.villeroy-boch.de
