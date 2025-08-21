Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE0005470306), Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern und weltweite Nummer zwei, hat im ersten Halbjahr 2025 erneut ein Rekordniveau beim Umsatz erreicht. Während das Ticketing-Segment sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis neue Höchstwerte verzeichnete, belasteten Kostendruck und Integrationsaufwendungen das Live-Entertainment-Geschäft. Konzernentwicklung Umsatz H1 2025: 1,294 Mrd. EUR (+7,6 % ggü. H1 2024) - neues Allzeithoch Adjusted EBITDA H1 2025: 200,5 Mio. EUR (-0,8 %) Adjusted EBITDA-Marge: 15,5 % Im 2. Quartal 2025 stieg der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
