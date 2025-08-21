GoodWe hat einen voll integrierten All-in-One Energiespeicher mit Flüssigkeitskühlung auf den Markt gebracht. Der Speicher ist für gewerbliche und industrielle Anwendungen (C&I) ausgelegt. Er bietet eine Nennleistung von 125 kW und eine Speicherkapazität von 261 kWh. "Die ESA-Serie wurde entwickelt, um die hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit an Umweltbedingungen zu bieten, nach der unsere Kunden im gewerblichen und industriellen Sektor heute suchen", sagte Jie Zhang, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
