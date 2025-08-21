Der Wirkungsgrad des Moduls beträgt bis zu 23,8 Prozent. Nach Angaben des Berliner Photovoltaik-Unternehmens ist das matt-schwarze, frontkontaktfreie Solarmodul ab sofort erhältlich. Solyco bringt ein neues Premium-Modul auf den Markt. Es handelt sich um das Produkt "R-BG 108nBC. 6", das auf der Rückkontakt-Technologie basiert. Das matt-schwarze, frontkontaktfreie Modul verfüge über eine Leistung von 480 Watt und erreiche einen Spitzenwirkungsgrad von 23,8 Prozent, teilte das Berliner Photovoltaik-Unternehmen am Mittwoch mit. Zudem weise es eine hohe Verschattungsresistenz auf. Auch bei Teilverschattung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland