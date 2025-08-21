Die aktuell grösste alpine Solaranlage der Schweiz stellt der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid AG ab August 2025 Regelenergie zur Verfügung. Die Anlage mit 2,2 Megawatt Leistung im Pilotprojekt PV4Balancing hilft mit, Schwankungen im Netz auszugleichen und dieses stabil zu halten. AlpinSolar an der Muttsee-Staumauer beteiligt sich am Swissgrid Pilotprojekt PV4Balancing. Das Projekt zielt darauf ab, die Stromproduktion von Photovoltaik-Anlagen als Tertiär-Regelenergie für den stabilen Netzbetrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
