© Foto: Nam Y. Huh/AP/dpaDer US-Einzelhandelsgigant Walmart hat zwar die Umsatzprognosen übertreffen können, aber beim Ertrag enttäuscht. Die Aktie gibt deutlich nach. US-Einzelhändler im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit TJX Companies, Target und jetzt Walmart: Innerhalb der US-Quartalssaison ist diese Woche die der Einzelhändler. Während Billig-Kette TJX überzeugt konnte, geriet Target nach dem Tausch der Unternehmensspitze unter Druck. Ein ähnliches Schicksal droht am Donnerstag auch Branchenprimus Walmart, denn das Unternehmen verpasste es, ertragsseitig zu überzeugen. Gegenüber dem Vorjahresquartal steigerte der größte private Arbeitgeber der Welt seine Erlöse um 4,8 Prozent auf 177,4 Milliarden US-Dollar. Damit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE