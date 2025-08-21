TORONTO, ONTARIO / ACCESS Newswire / 21. August 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass die Toronto Stock Exchange ("TSX") seine Absichtserklärung hinsichtlich der Verlängerung seines ordnungsgemäßen Aktienrückkaufprogramms ("NCIB") angenommen hat.

Das Board of Directors des Unternehmens ist der Auffassung, dass ein NCIB eine angemessene und erstrebenswerte Verwendung seiner verfügbaren Barmittel darstellt, um den Shareholder Value zu erhöhen, und im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre liegt.

Gemäß der Absichtserklärung kann Polaris während des zwölfmonatigen Zeitraums vom 25. August 2025 bis 24. August 2026 bis zu 2.029.745 seiner Stammaktien ("Aktien") erwerben, was etwa 10 % des Streubesitzes von 20.297.451 Aktien zum 13. August 2025 entspricht, wobei das Board of Directors den Rückkauf im Rahmen des NCIB auf zunächst bis zu 176.125 Aktien beschränkt hat. Zum 13. August 2025 befanden sich 21.007.433 Aktien im Umlauf. Im Rahmen des NCIB - ausgenommen davon sind Käufe, die gemäß Ausnahmeregelungen für Blockkäufe getätigt werden - darf das Unternehmen an einem beliebigen Handelstag bis zu 7.303 Aktien an der TSX erwerben, was rund 25 % von 29.213 Aktien, dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen an der TSX in den jüngsten sechs Kalendermonaten vor der Annahme der Absichtserklärung des NCIB durch die TSX, entspricht. Sämtliche im Rahmen des NCIB erworbenen Aktien werden annulliert.

Im Rahmen des aktuellen NCIB beantragte und erhielt das Unternehmen die Genehmigung für den Erwerb von bis zu 2.045.613 Aktien im Zeitraum vom 23. August 2024 bis 22. August 2025. Zum 13. August 2025 hatte das Unternehmen insgesamt 85.400 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 12,02 $ pro Aktie zurückgekauft. Das Unternehmen erwarb sämtliche Aktien über die Einrichtungen der TSX und alternative kanadische Handelssysteme, an denen die Aktien zeitweise gehandelt werden.

Obwohl das Unternehmen beabsichtigt, Aktien im Rahmen des NCIB zu erwerben, kann keine Gewährleistung gegeben werden, dass es zu solchen Käufen kommen wird. Etwaige Käufe im Rahmen des NCIB durch das Unternehmen erfolgen zu dem vorherrschenden Marktpreis zum Erwerbszeitpunkt und durch Transaktionen am offenen Markt über die Einrichtungen der TSX und alternative kanadische Handelssysteme, an denen die Aktien zeitweise gehandelt werden.

Das Unternehmen hat mit einem designierten Broker einen automatischen Aktienkaufplan ("ASPP") eingeführt, der vorbehaltlich bestimmter Parameter den Kauf von Aktien durch das Unternehmen während bestimmter, im Vorhinein festgelegter Sperrfristen, ermöglicht. Der ASPP ist ein "Automatic Securities Purchase Plan" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, wurde von der TSX genehmigt und wird zum 25. August 2025 umgesetzt.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Die Betriebe des Unternehmens umfassen ein geothermisches Kraftwerk (~ 82 MW), vier Wasserkraftwerke (~ 39 MW), drei in Betrieb befindliche Solar- (Photovoltaik-)Projekte (~ 35 MW) und einen Onshore-Windpark (~ 26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über künftige Ereignisse oder künftige Leistungen, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs etwaiger Aktienkäufe im Rahmen des NCIB sowie den Nutzen solcher Käufe, einschließlich der Flexibilität, die sie dem Unternehmen bei der Verwaltung seiner Kapitalposition bietet, enthalten können, aber nicht darauf beschränkt sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "zielt ab", "zielt darauf ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Phrasen identifiziert werden, oder sie können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "werden" oder auftreten oder erreicht werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, etwaigen Zinszahlungen nachzukommen, die durch Faktoren wie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten beeinflusst werden können; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Geothermie-, Solar- und Wasserenergieproduktion, Erschließungs- und/oder Explorationsarbeiten und die Genauigkeit von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage möglicher geothermischer Ressourcen erstellt wurden; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; mögliche Schwankungen der Produktionsraten; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Geothermie- und Wasserkraftindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten oder bei der Aufnahme des operativen Betriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens beschrieben sind. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich solcher zukunftsgerichteter Informationen, wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und Polaris übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

