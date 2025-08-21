Pfäffikon SZ - Der Uhrenhersteller Mondaine aus dem Kanton Schwyz hat seiner nachhaltigen Essence-Kollektion zwei weitere Modelle hinzugefügt. Die beiden Modelle sind in Weiss und in den Massen 32 Millimeter und 41 Millimeter erhältlich. Mondaine hat seine nachhaltige Essence-Kollektion um zwei Uhren erweitert. Die Uhren in Weiss, die jeweils in den Massen 32 Millimeter und 41 Millimeter erhältlich sind, verfügen über einen kontrastierenden schwarzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab