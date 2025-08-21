Die Berliner Solyco Solar AG führt ein rückseitenkontaktierten Solarmodul ein, das sowohl durch technische Leistungswerte (Spitzenwirkungsgrad 23,5 Prozent) als auch durch ästhetisches Design überzeugen soll. Das neue Modul mit der Typenbezeichnung R-BG 108nBC.6 erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 23,5 Prozent bei einer Maximalleistung von 480 Wp. Solyco wendet sich damit vor allem an Installateur:innen und Großhändler:innen, die für Dächer eine verschattungsresistente und hochwertige Lösung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver