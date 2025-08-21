Mit 20 Stellplätzen handelt sich um einen der größten Ladeparks in Koblenz. Er entstand im Parkhaus des Katholischen Klinikums, wobei die Mitarbeiter zu vergünstigten Tarifen aufladen können. Patienten und Besuchern können ihre Elektrofahrzeuge vor Ort zu Preisen von 33 bis 35 Cent pro Kilowattstunde aufladen. Wi Solar hat im Parkhaus am Marienhof des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur einen Ladepark mit 20 Stellplätzen für Elektro - und Hybridfahrzeuge realisiert. Das Photovoltaik-Unternehmen aus Kaisersesch wird die Anlage, die zu den größten in der Region gehört, auch betreiben. Die Ladestationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland