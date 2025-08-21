Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG



21.08.2025 / 15:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.08.2025 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann

W&W legt dank Sachversicherung starkes H1 hin



W&W hat jüngst den H1-Bericht veröffentlicht und einen enormen Gewinnsprung vermeldet. Ausschlaggebend waren einerseits die deutlichen Prämienanpassungen und andererseits das Ausbleiben von großen Elementarschäden, was zu einer hervorragenden Profitabilität der Sachversicherung in H1 führte. Auch das Q3 dürfte bisher ohne außergewöhnliche Elementarschäden verlaufen sein und damit signifikant auf unsere FY-Prognosen einzahlen. Darüber hinaus bestätigte der neue Finanzvorstand Matthias Bogk im Earnings Call die reduzierte Reportingstruktur, die in Q1 und Q3 lediglich eine einseitige Zusammenfassung vorsieht. In Q1/25 beinhaltete diese nicht die u.E. entscheidenden KPIs oder Gewinne und führt damit u.E. insgesamt zu deutlich weniger Transparenz.



[Tabelle]



Sachversicherung glänzt in H1 mit hervorragender Combined Ratio: Nachdem wir bereits in Q1 ein gutes Ergebnis in der Sachversicherung erwartet hatten, dürfte auch das Q2 äußerst erfreulich verlaufen sein. So lag das Segmentergebnis in H1 bei 107 Mio. EUR (Vj.: -79 Mio. EUR) und ist vom verbesserten Versicherungstechnischen Ergebnis getrieben. Gemäß Vorstand ist eine Verbesserung von ca. 100 Mio. EUR auf Preisanpassungen zurückzuführen, während das verbleibende Plus dem u.E. normalisierten Schadenniveau zuzuschreiben ist. Die Combined Ratio (brutto) lag bei sehr guten 83,8%, nach 104,7% im Vorjahr.



Ergebnis der Bausparkasse Wüstenrot temporär von Absicherungsgeschäften belastet: Mit einem Fehlbetrag von -51 Mio. EUR lag das Segment Wohnen deutlich unter dem Vorjahr (24 Mio. EUR), was primär auf EInmaleffekte im Zuge von Zinssicherungsgeschäften zurückzuführen ist. Wir gehen davon aus, dass das Segment in H2 zwar wieder profitabel wirtschaften wird, jedoch im Gesamtjahr ein leicht negatives Ergebnis zu Buche steht. Auf Ebene des Neugeschäfts ergab sich übergeordnet eine konstante Entwicklung in H1, sodass das Brutto-Bausparneugeschäft weiter bei 5,7 Mrd. EUR lag (+1,2% yoy). Das Netto-Bausparneugeschäft (eingelöstes Neugeschäft) verringerte sich um 23,8% yoy auf 4,2 Mrd. EUR.



Personenversicherung steigert Ergebnis: Mit einem Plus von 57,1% yoy stieg das Segmentergebnis auf 33 Mio. EUR, was mitunter von der vorteilhaften Zins- und Kapitalmarktentwicklung getrieben war. Die vertragliche Servicemarge lag aufgrund von vorteilhaften Bewertungseffekten nahezu konstant bei 1,6 Mrd. EUR (+1,2% yoy), während die VSM aus dem Neugeschäft wie in den Vorperioden auf niedrigem Niveau lagen.



Fazit: Die H1-Zahlen lagen im Rahmen unserer Erwartungen und zeigen trotz negativen Einmaleffekten bei Wüstenrot eine deutliche Ergebnisverbesserung. Auch aufgrund des bisherigen Ausbleibens großer Elementarschäden in Q3 dürfte das zweite Halbjahr u.E: auf Höhe des H1 liegen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

