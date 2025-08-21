DJ MÄRKTE USA/Börse knapp behauptet erwartet - Walmart unter Druck

DOW JONES--Auch am Donnerstag dürften die US-Börsen mit kleinen Verlusten in den Handel starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Die Blicke der Anleger sind auf Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming gerichtet. Dort beginnt am Berichtstag das jährliche Notenbankertreffen, dessen Höhepunkt der Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag sein wird. Marktteilnehmer erhoffen sich davon Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve.

Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli war hervorgegangen, dass die Mehrheit der Notenbanker in der Entwicklung von Arbeitsmarkt und Inflation noch immer Anlass zur Sorge sah. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses der Fed hatten sich mit zwei Gegenstimmen für ein Beibehalten des Zinsniveaus ausgesprochen.

Am Donnerstag gibt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche Einblick in die Beschäftigungslage. Demnach stieg die Zahl der Anträge deutlich stärker als angenommen. Der Philadelphia-Fed-Index sank im August überraschend deutlich und rutschte dabei in negatives Terrain. Im späteren Verlauf werden die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Juli sowie Einkaufsmanagerindizes für August veröffentlicht.

Der Dollar tendiert behauptet. Am Anleihemarkt steht die Zehnjahresrendite wenig verändert bei 4,30 Prozent. Hinweise auf hohe US-Nachfrage stützen die Ölpreise, die freundlich tendieren. Am Mittwoch hatte die staatliche Energy Information Administration für die Vorwoche eine Abnahme der US-Ölvorräte gemeldet.

Mit Walmart hat ein weiterer großer US-Einzelhändler Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Gewinn im zweiten Quartal lag unter der Markterwartung, die Jahresprognose hob der Einzelhandelsgigant gleichwohl an. Allerdings hatten Analysten hier mehr erwartet: Das obere Ende des Prognosekorridors entsprach der Konsensschätzung. Die Aktie fällt vorbörslich um 3,1 Prozent. Auch die Billigkaufhauskette Ross Stores (+0,4%) wird im Tagesverlauf über den Geschäftsverlauf berichten.

Coty stürzen im vorbörslichen Handel um rund 20 Prozent ab. Der Kosmetik- und Parfümhersteller ist überraschend in die roten Zahlen gerutscht.

Die Aktien der Facebook-Mutter Meta geben um 0,6 Prozent nach. Das Unternehmen hat seine KI-Rekrutierungskampagne beendet und einen Einstellungsstopp für die Sparte verkündet.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:15 % YTD EUR/USD 1,1655 +0,0% 1,1651 1,1660 +12,5% EUR/JPY 172,04 +0,2% 171,66 171,59 +5,4% EUR/CHF 0,9384 +0,2% 0,9367 0,9372 -0,2% EUR/GBP 0,8658 -0,0% 0,8660 0,8661 +4,6% USD/JPY 147,61 +0,2% 147,32 147,16 -6,3% GBP/USD 1,3462 +0,0% 1,3458 1,3461 +7,5% USD/CNY 7,1318 -0,0% 7,1348 7,1348 -1,0% USD/CNH 7,1801 -0,0% 7,1811 7,1810 -2,1% AUS/USD 0,6427 -0,1% 0,6433 0,6436 +4,0% Bitcoin/USD 113.249,80 -1,0% 114.391,10 113.869,70 +20,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,19 62,71 +0,8% 0,48 -12,0% Brent/ICE 67,30 66,84 +0,7% 0,46 -10,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.342,79 3.347,80 -0,1% -5,01 +27,5% Silber 37,92 37,93 -0,0% -0,01 +31,3% Platin 1.144,52 1.153,07 -0,7% -8,55 +31,6% Kupfer 4,42 4,44 -0,4% -0,02 +7,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

August 21, 2025

