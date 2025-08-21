Nach Target am Mittwoch hat nun mit Walmart der nächste große US-Händler seine Zahlen vorgelegt. Der Dow-Jones-Konzern verfehlte im zweiten Quartal erstmals seit über drei Jahren die Gewinnerwartungen der Analysten. Hauptgründe: steigende Versicherungsansprüche, höhere Rechtskosten und laufende Restrukturierungen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 68 Cent - sechs Cent unter den Prognosen. Die Aktie verlor im vorbörslichen Handel bis zu vier Prozent.Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
