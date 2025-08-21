An der Wall Street herrscht vor Handelsbeginn am Donnerstag gedrückte Stimmung. Nach den jüngsten Rekordläufen nehmen die Anleger den Fuß vom Gas und warten auf neue Impulse von der US-Notenbank. Die Nervosität vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole ist mit Händen zu greifen.Die Indikationen für die US-Märkte deuten klar nach unten. Der Leitindex Dow Jones wird gut eine Stunde vor der Eröffnung rund 0,5 Prozent schwächer bei 44.727 Punkten taxiert und tritt damit weiter auf der Stelle. Auch für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär