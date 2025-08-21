New York - Nach den jüngsten Rekorden und vor möglicherweise wichtigen geldpolitischen Signalen haben die US-Börsen am Donnerstag moderat nachgegeben. Das Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming beginnt an diesem Tag. Spannend wird es wohl aber erst am Freitag mit der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Es werden Hinweise auf eine Zinssenkung im September erhofft. An den Finanzmärkten gilt ein kleiner Schritt von 0,25 Prozentpunkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
